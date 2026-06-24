Lavagna: morto Gio Batta Stagnaro, già arbitro di serie “A”

È mancato all’affetto dei suoi cari Gio Batta “Batti” Stagnaro, 88 anni. Già arbitro di serie A. Uomo di grane equilibro, noto e stimato da quanti lo conoscevano. Le sue idee in fatto di politica lo legavano al Pd. Il decesso nell’ospedale di Lavagna. Lascia nel dolore la la moglie Franca, la figlia Leyla con Roberto, l’adorato nipote Andrea ed i parenti tutti. I funerali si svolgeranno domani giovedì 25 alle 16 nella chiesa parrocchiale di Arenelle del Gesù Risorto. La tumulazione avverrà in Sestri Levante, nella tomba di famiglia, nel cimitero di Riva Trigoso.
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