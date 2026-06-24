Libro su Israele in Mediateca, Montefiori: “Ci saremmo aspettati atteggiamento che tenesse conto della sofferenza palestinese”

“Di fronte alle critiche mosse per la presentazione del libro di Carlo Panella Israele lo Stato necessario, la giunta fa finta di non capire e di essere sorpresa per la polemica. Viene richiamato il carattere di città libera e democratica di Spezia, si cita come fatto emblematico l’aver concesso ai gruppi di opposizione e ad associazioni di sinistra l’utilizzo della Mediateca. In che mondo queste libertà possono essere rivendicate come generose concessioni? Non nella prospettiva della nostra Costituzione certamente”. Lo afferma in una nota Andrea Montefiori, segretario comunale Pd.

“Il punto, l’amministrazione ne è ben consapevole e prova solo a non pagare dazio, è che di fronte ad un disastro umanitario, all’annientamento sistematico del popolo palestinese, di fronte ad una vicenda che ha scosso le opinioni pubbliche di tutto il mondo – prosegue Montefiori -, il Comune della Spezia sembra offrire ‘cittadinanza’ a una sola opinione (questa volta con la partecipazione diretta di una sua funzionaria), senza mostrarsi ugualmente interessato a difendere il diritto dei palestinesi ad avere una terra e ad esistere come popolo. Causa che pure ha mobilitato e fatto scendere in piazza migliaia di spezzini di ogni generazione in particolare i giovani. Dopo la polemica sul premio Exodus assegnato a David Parenzo, ci saremmo aspettati un atteggiamento diverso, che tenesse conto della grande sofferenza del popolo palestinese. La risposta sembra, invece, l’ennesima provocazione”.

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