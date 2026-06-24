Palio del Golfo, la Regione dice no ai corpi morti: doccia fredda sui campi di regata. Intanto c’è il nuovo calendario delle prepalio

Doccia fredda per l’ambiente del Palio del Golfo e per il Comitato delle Borgate. La Regione Liguria ha infatti negato il consenso all’immersione in mare dei corpi morti fissi destinati all’allestimento stabile dei campi di regata per le prossime stagioni, bocciando di fatto il progetto che avrebbe dovuto garantire maggiore stabilità organizzativa alle prepalio.

La decisione, formalizzata attraverso un provvedimento del Settore Ecosistema costiero e acque della Direzione generale Ambiente, rappresenta un passaggio delicato per la manifestazione remiera spezzina. Alla base del diniego, infatti, la natura considerata “permanente” dell’intervento: l’installazione prevista di circa trecento corpi morti per la predisposizione di dieci campi gara è stata ritenuta incompatibile con il regime autorizzatorio richiesto per opere che incidono in modo stabile sul demanio marittimo.

Secondo l’istruttoria, non si tratterebbe di semplici allestimenti temporanei legati alle singole gare, ma di una infrastrutturazione permanente degli specchi acquei utilizzati dal Palio del Golfo tra La Spezia, Lerici e Porto Venere. Una condizione che avrebbe richiesto un diverso livello di valutazione amministrativa, con il coinvolgimento di più enti competenti.

Il provvedimento arriva al termine di un confronto già avviato nelle scorse settimane, quando erano stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Non essendo pervenute controdeduzioni nei termini previsti, la Regione ha proceduto al rigetto definitivo. Resta ora la possibilità di ricorso al Tar Liguria o, in alternativa, di ricorso straordinario.

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