Parco di Montemarcello, Baruzzo: “Ente torni ad essere protagonista della pianificazione territoriale”

“Riscoprire il ruolo del Parco valorizzandone le competenze, mobilitando risorse e facendo lavorare anche la comunità. L’Ente torni a essere un protagonista della pianificazione territoriale e del dialogo istituzionale. Sbagliato che il centrodestra, che esprime la maggioranza dei membri della comunità, abbia di fatto escluso la Val di Vara dal consiglio direttivo: Bucci e la sua maggioranza dovrebbero riflettere”. Dopo le dichiarazioni del sindaco Galazzo e la posizione espressa dal collega Traversone, anche il segretario provinciale del Partito Democratico Marco Baruzzo interviene nel dibattito sul rinnovo degli organismi dell’ente di via Paci. “Bisogna aprire una stagione di rilancio del ruolo del Parco nella comunità. Galazzo ha indicato i nodi giusti: pianificazione, dialogo istituzionale, investimenti sulle politiche per il turismo sostenibile, a partire dalla valorizzazione della sentieristica. Il Parco deve recuperare un’ambizione strategica e indirizzare, laddove gli enti locali fanno più fatica, lo sviluppo e la tutela del territorio, puntando a riconoscimenti e interlocuzioni di livello nazionale ed europeo, rafforzando la struttura dell’ente e la sua visibilità nel contesto locale. L’assenza della Val di Vara nel consiglio direttivo la dice lunga sulla reale attenzione che il centrodestra riserva a questa parte del territorio, dove esprime una larghissima parte dei sindaci. Purtroppo sulle esigenze reali di gestione di un ente importante e complesso, prevalgono logiche di piccole influenze politiche. A discapito della rappresentanza territoriale, che dovrebbe essere la bussola. La coesione e la credibilità delle istituzioni passa anche da questi segni”.

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