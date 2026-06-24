Pud Spotorno, Vaccarezza a Fiorini: “Nessuna imposizione, il 40% è una tua scelta. Si poteva fare senza demolire l’economia locale”

Spotorno. “Sul Pud la tua è una scelta, le scelte del sindaco sono legittime, ma smetti di non avere il coraggio di dire che ti è stato imposto. Nessuno ti ha imposto nulla, io contesto la bugia e il modo in cui hai fatto il nuovo Pud. Anche altri sindaci lo hanno fatto, ma senza demolire l’economia locale. Non eri obbligato e non sei obbligato, ci sono altri modi senza distruggere nove concessioni demaniali”. Lo ha detto il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook commentando le dichiarazioni del sindaco di Spotorno Mattia Fiorini collegato alla quarta conferenza internazionale per il Mare Libero di Napoli.

Nel suo intervento il sindaco ha detto: “I consiglieri regionali di maggioranzadurante la riunione pubblica a Spotorno mi avevano detto ‘Sindaco ma se io le faccio incontrare assessori e funzionari della Regione e mi presenta un Pud con il 10% di spiagge libere, io glielo faccio approvare’. Cioè non vengono a pretendere che si rispetti la legge, ma a racontarti come aggirarla“.

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