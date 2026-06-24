Rapallo: Poggiolino, biglietto da visita dei turisti che arrivano in città in pullman

Tra pochi giorni i pullman turistici che arrivano a Rapallo, in netto calo rispetto alla stagione primaverile, posteggeranno al Poggiolino; da q1ui i passeggeri trasborderanno nei bus navetta che li porteranno in centro. Qualcuno a Rapallo si chiede se valga la pena evitare il passaggio di un pullman per averne due, sia pure più piccoli. Evidentemente la scelta è il risultato di studi effettuarti da esperti. Prima del covid i pullman arrivano nell’area Amt di San Pietro, munita di servizi e chiosco bar; come in tutte le stazioni bus turistiche; tanto più in una città notoria come Rapallo.

Foto: l’area del Poggiolino oggi

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