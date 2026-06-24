Rapallo: sparite le monete gettate nella vasca del Polpo

Le monetine gettate dai turisti nella vasca del Polpo sistemata sul lungomare, sono sparite. Di quelle da 1, 2 e 5 centesimi è rimasto solo l’ossido depositato sulla base in piastrelle della fontana. Se le monete fossero state prelavate dal Comune, sarebbe stata eliminata anche ogni traccia dell’ossido (basta lavarle con aceto bollente). Forse a prendere è stato qualcuno che ha preso due piccioni con una fava: mettere i piedi al fresco e impadronirsi delle monetine. Non un tesoro, ma un tesoretto per bere qualche bicchiere di buon vino o comprarsi un panino.

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