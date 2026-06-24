Recco: la benedizione del mare conclude la festa di San Giovanni

Un lungomare in piena versione estiva, ha accolto l’arca con l’effige di San Giovanni Battista; i caratteristici Crocifissi processionali, che tanto incuriosiscono i turisti, in particolare gli stranieri; la confraternita con le sue storiche cappe; la Filarmonica Rossini. La benedizione del mare è il momento conclusivo, seguito dal ritorno della processione in chiesa, della celebrazione annuale in omaggio a San Giovanni Battista. Una festa molto sentita dai recchesi.
Quest’anno non vi è stato il falò nel greto del torrente organizzato da un comitato, mentre l’altro ha issato la bandiera dedicata al Santo (foto Consuelo Pallavicini).