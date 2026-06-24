Recco: piazza Matteotti, abbattimento di una canfora pericolante

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco
Abbattimento d’urgenza di una canfora in piazza Matteotti nella giornata di giovedì 25 giugno, a seguito delle verifiche effettuate sugli alberi presenti nell’area. La perizia agronomica condotta dal Comune, comprensiva anche di un’approfondita indagine tomografica, ha infatti evidenziato che una delle canfore risulta pericolante e necessita di un abbattimento immediato per tutelare l’incolumità pubblica. La sostituzione dell’albero verrà effettuata venerdì 26 giugno, con la messa a dimora di una nuova canfora.