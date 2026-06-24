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Recco: piazza Matteotti, abbattimento di una canfora pericolante

Recco: piazza Matteotti, abbattimento di una canfora pericolante

Generico giugno 2026

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Abbattimento d’urgenza di una canfora in piazza Matteotti nella giornata di giovedì 25  giugno, a seguito delle verifiche effettuate sugli alberi presenti nell’area. La perizia agronomica condotta dal Comune, comprensiva anche di un’approfondita indagine tomografica, ha infatti evidenziato che una delle canfore risulta pericolante e necessita di un abbattimento immediato per tutelare l’incolumità pubblica. La sostituzione dell’albero verrà effettuata venerdì 26 giugno, con la messa a dimora di una nuova canfora.

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