Savona, sicurezza sul territorio: la Questura intensifica i controlli e denuncia cinque persone

Savona. Con l’avvio della stagione estiva, la Questura di Savona ha ulteriormente intensificato i servizi di prevenzione e controllo del territorio in tutta la provincia, con particolare attenzione ai luoghi maggiormente frequentati, al fine di assicurare una costante attività di contrasto ai fenomeni di illegalità.

Nell’ambito dei servizi svolti dalle volanti della Questura, nei giorni scorsi, sono state denunciate quattro persone, tre di nazionalità straniera e una italiana, di età compresa tra i 34 e i 56 anni, per diversi reati. In particolare, un uomo è stato denunciato per minacce aggravate e tentate lesioni personali aggravate in relazione ad un episodio verificatosi presso un bar del lungomare cittadino.

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