Slotmob e lotta alla dipendenza dal gioco d’azzardo: musica, teatro e testimonianze in Piazza San Domenico di Guzman

Un evento pubblico per accendere i riflettori sul Gioco d’azzardo patologico (Dga) e sulle nuove forme di dipendenza. Venerdì 26 giugno, a partire dalle 17, Piazza San Domenico di Guzman alla Spezia ospiterà la manifestazione “Slotmob”, un’iniziativa di sensibilizzazione della popolazione promossa da un’ampia rete di enti, istituzioni e associazioni locali. L’appuntamento alternerà momenti di riflessione istituzionale, approfondimenti medici, performance artistiche e testimonianze dirette.

L’apertura della serata è affidata all’introduzione musicale del gruppo Damnesya, che accompagnerà l’intero svolgimento dell’evento con diversi intermezzi. A seguire, si terranno i saluti delle cariche istituzionali ed ecclesiastiche, sia locali che regionali, e verrà presentata ufficialmente la Rete contro le dipendenze da gioco. Il quadro clinico e sociale della problematica sarà introdotto da Alfredo Casini dell’Asl5. La sessione pomeridiana prevede inoltre il contributo dei referenti delle numerose sigle associative e sindacali coinvolte nel progetto.

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