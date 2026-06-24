Special Festival pronto ad approdare a Rimini per ExpoAid 2026

Diritti e inclusione in primo piano al Palacongressi di Rimini con ExpoAid 2026 – “io, Persona di valore”, evento nazionale che vedrà terzo settore, istituzioni e l’associazionismo uniti per ridisegnare il futuro dell’accessibilità. La tre giorni, in programma da domani fino a sabato 27 giugno e presentata a maggio a Roma dal ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, vedrà alternarsi oltre cinquanta tra seminari scientifici e formativi (tutti tradotti nella Lingua italiana dei segni e sottotitolati in tempo reale), dedicati a temi come il lavoro, lo sport, l’autonomia e il “Progetto di vita”. Ma non sarà solo un momento di dibattito: la manifestazione prevede anche laboratori artigianali guidati da ragazzi con disabilità, una “Via dello sport” all’aperto, una rete sociosanitaria di supporto strutturata da Ausl Romagna e un servizio di ristorazione gratuito interamente gestito da associazioni e dalla Federazione Italiana Cuochi. Il momento più atteso e magico dell’evento prenderà vita durante le serate di “Expo sotto le stelle”, grande festa all’aperto tra mercatini, street food inclusivo, sfilate di moda e danza paralimpica. È in questa cornice che, grazie all’invito della ministra Locatelli, farà il suo debutto a Rimini lo Special Festival. L’appuntamento è fissato per venerdì 26 giugno, a partire dalle 20:30, quando le voci e l’energia dei ragazzi risuoneranno sotto il cielo della riviera romagnola. “Siamo davvero felici di poter portare le nostre voci in giro per l’Italia”, raccontano con entusiasmo i protagonisti, pronti a conquistare un pubblico nazionale. Nato dall’intuizione e dall’impegno di Anffas La Spezia, guidato da Alessia Bonati e dal direttore artistico Beppe Stanco, lo Special Festival. “E’ un format musicale unico nel suo genere in Italia, un vero e proprio grande show in cui artisti affermati della musica italiana salgono sul palco per gareggiare e duettare insieme a cantanti con disabilità intellettiva e relazionale – dicono da Anffas presentando l’evento -. Qui, la musica si spoglia di ogni etichetta e diventa uno straordinario linguaggio universale, capace di superare qualsiasi barriera culturale e fisica. Sul palco dello Special Festival non esistono differenze ma solo puro talento, espressione artistica ed una fortissima carica emotiva. Dopo aver emozionato il pubblico ligure nelle passate edizioni e dopo aver calcato il palco di Sanremo, la carovana di note e di sorrisi dello Special Festival è pronta a lasciare il segno anche a Rimini, dimostrando che quando la musica unisce, il mondo diventa un posto decisamente migliore”.

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