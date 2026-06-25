“Che Genova vogliamo?”, venerdì alle 18 i Giovani Democratici incontrano la sindaca Salis

Genova. Venerdì 26 giugno, alle ore 18:00, in piazza Don Andrea Gallo, i Giovani Democratici promuovono l’incontro pubblico “Che Genova vogliamo?”, un momento di confronto con i giovani che vivono ogni giorno la città e che vogliono contribuire a cambiarla e la sindaca di Genova Silvia Salis.
“Dopo anni di amministrazioni di destra che hanno trattato i giovani come una categoria invisibile o, nel migliore dei casi, come destinatari di eventi spot senza una visione strutturale, i Giovani Democratici scendono in campo per contribuire all’agenda del governo cittadino con una proposta politica giovanile concreta”, si legge in una nota.