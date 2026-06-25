Chiavari: canoista morto, allestiti cartelli sotto il tribunale

E’ proseguito oggi il processo per la morte del canoista Andrea Demattei, 14 anni, morto a seguito di un allenamento effettuato nel 2023 nelle acque dell’Entella dopo un nubifragio. Fatale il fatto che il giovane si incastrasse con la canoa tra una pila del ponte della Maddalena e un tronco d’albero. L’intervento dei vigili del fuoco fu rapido, ma si prolungò più del previsto, per motivi al vaglio del tribunale che deve giudicare con la massima serenità. Andrea subì la fredda temperatura dell’acqua e morì giorni dopo in ospedale per ipotermia. La famiglia chiede giustizia. Lunghi anche i tempi della magistratura per capire chi doveva essere prosciolto e chi rinviato a giudizio.

Ieri un giornale locale ha pubblicato un appello alla città per un sit-in sotto il tribunale (vedi foto). .

» leggi tutto su www.levantenews.it