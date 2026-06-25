Dal 6 luglio riprendono le corse mattutine della Linea 19 Pontremoli-Aulla-Noa

La Provincia di Massa-Carrara comunica che torna operativa la Linea 19 (Pontremoli-Aulla-Ospedale Noa di Massa). L’ente in particolare conferma ufficialmente il ripristino delle corse mattutine a partire da lunedì 6 luglio. “Il servizio viene riattivato dopo un mese di fermo dovuto alle rigide dinamiche del ‘lotto debole’ – si legge in una nota dell’amministrazione provinciae apuana -. E l’ azione della Provincia non si limita a un semplice ritorno al passato: la linea viene infatti ottimizzata. Accogliendo le istanze del territorio, la corsa di rientro dal Nuovo ospedale delle Apuane sarà posticipata alle ore 13:20 (con partenza dalla fermata Noa), consentendo così di allineare perfettamente il servizio di Trasporto pubblico locale agli orari di visita della struttura ospedaliera”.

“Questo ripristino rappresenta il primo concreto risultato di un grande e metodico lavoro di riorganizzazione che la Provincia ha avviato e sta portando avanti da gennaio, trovando disponibilità nel gestore Autolinee Toscana, nelle sigle sindacali e nei sindaci dei vari Comuni – dichiara nella nota il presidente provinciale Roberto Valettini, sindaco di Aulla -. Ci siamo trovati a gestire un contratto risalente ad anni orsono e che abbisogna di numerosi ritocchi e interventi correttivi. Il nostro obiettivo è raddrizzare le storture ereditate e dare risposte precise ai cittadini ed iniziare a porre le basi del nuovo contratto in previsione della scadenza del 2033. Muoversi efficientemente sul territorio è un diritto che intendiamo difendere con i fatti, non con la burocrazia”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com