Equi Summer Outdoors: sport, natura e frescura tra i boschi della Valle del Lucido

Equi Terme si prepara a una giornata all’insegna dello sport all’aria aperta e della natura, tra i paesaggi freschi e boscosi ai piedi delle Alpi Apuane. Domenica 28 giugno i giardini della stazione ospiteranno l’edizione di Equi Summer Outdoors, un evento che unisce attività sportive, scoperta del territorio e momenti di socialità. Il programma si apre con la 22ª edizione della corsa campestre Memorial Umberto Bonomi, un percorso di 8 chilometri che si snoda tra sentieri, boschi e scorci suggestivi della Valle del Lucido Valle del Lucido. La gara, inserita nei circuiti Correre intorno alle Apuane e Corrilunigiana, rappresenta un appuntamento ormai consolidato per gli appassionati di corsa in natura.

Il ritrovo è previsto alle 8.30 ai Giardini della Stazione di Equi Terme, con partenza dei bambini alle 9.15 e degli adulti alle 9.45. Accanto alla prova competitiva è prevista anche la partecipazione non agonistica. Saranno premiati i primi tre assoluti e i primi cinque classificati di ogni categoria. Oltre alla corsa, la giornata proporrà anche il Climbing Day, con sessioni di arrampicata dedicate ad adulti e bambini sulle pareti della Valle del Lucido, seguiti da istruttori qualificati. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 27 giugno.

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