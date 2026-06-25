Famiglia investita in piazza Massena, un ferito grave in ospedale

Genova. Una famiglia composta da tre persone – madre, padre e figlia – è stata investita da un’auto giovedì pomeriggio in piazza Massena, a Cornigliano.

È successo intorno alle 18. Stando alle prime informazioni marito e moglie di circa settant’anni stavano attraversando la strada con la figlia quando è sopraggiunta l’auto che li ha travolti. A rimanere ferito in modo più grave il marito, soccorso dai vigili del fuoco e subito affidato alla Croce Bianca di Cornigliano per il trasporto all’ospedale San Martino. Gli è stato assegnato un codice rosso, quello di maggiore gravità.

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