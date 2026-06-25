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Genova, nasce la Scuola Calcio Sociale del Carmine: sabato il primo open day

Genova, nasce la Scuola Calcio Sociale del Carmine: sabato il primo open day

Generico giugno 2026

Genova. Il calcio come presidio sociale, integrazione e riscatto nel cuore pulsante dei vicoli. Nel quartiere del Carmine nasce un progetto che va ben oltre il rettangolo verde: una Scuola Calcio Sociale pensata per garantire il diritto allo sport a tutti i bambini, nessuno escluso.

Piazza del Carmine, d’altronde, è rimasta una delle pochissime piazze del centro storico di Genova dove si vedono ancora i bambini giocare a pallone all’aperto, un simbolo di aggregazione spontanea che oggi trova una sua casa ufficiale.

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