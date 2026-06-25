Genova. La ferrovia Genova-Casella riparte nei fine settimana e nei festivi. Si sono conclusi gli interventi di manutenzione all’infrastruttura ferroviaria, e a partire da sabato 27 giugno il celebre “trenino rosso” torna a effettuare servizio il sabato e nei giorni festivi in modalità mista treno + bus.

I lavori hanno interessato la regolazione e la sostituzione di alcuni deviatoi e la sostituzione delle traverse in legno in due tratte della linea. Interventi “necessari e improrogabili”, ha spiegato Amt, per il mantenimento del Certificato di Idoneità all’Esercizio, requisito indispensabile per garantire la sicurezza del servizio ferroviario.

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