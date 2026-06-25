Lerici, lingua inglese e scoperta del territorio con “Urban Lab – Explore, Learn, Play”

Il Comune di Lerici presenta “Urban Lab – Explore, Learn, Play”, un percorso in lingua inglese rivolto alla fascia 6-12 anni, pensato per coniugare apprendimento linguistico, conoscenza del territorio e socializzazione. “L’iniziativa accompagnerà i giovani partecipanti in un viaggio coinvolgente tra i borghi di Lerici e San Terenzo, trasformando la lingua inglese in una vera e propria bussola per esplorare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico locale – comunica in una nota Palazzo civico -. Attraverso passeggiate, esplorazioni urbane, cacce al tesoro, attività di fanta-archeologia, musica e racconti legati alle tradizioni e alle leggende del territorio, bambini e ragazzi potranno vivere un’esperienza educativa originale e dinamica, basata sull’apprendimento attivo e sulla scoperta”. Promosso dall’assessorato all’Istruzione e alle Politiche dell’infanzia in collaborazione con Augeo Cooperativa ed Educa SNC, il progetto si articolerà in sei incontri pomeridiani, ognuno dedicato a un tema specifico, in programma il giovedì dalle ore 18.00 alle 19.00, dal 9 luglio al 27 agosto.

“Crediamo in iniziative come Urban Lab perché rappresentano un modo coinvolgente di fare educazione – dichiara Laura Toracca, assessore comunale a Istruzione e Politiche dell’infanzia -. L’apprendimento della lingua inglese può diventare uno strumento concreto per aprirsi al mondo, ma anche per guardare con occhi nuovi il luogo in cui si vive. Attraverso il gioco, la collaborazione e la scoperta, bambini e ragazzi imparano a condividere esperienze, a lavorare insieme e a costruire relazioni significative. Allo stesso tempo acquisiscono maggiore consapevolezza del patrimonio storico, culturale e umano che li circonda. Conoscere l’inglese oggi significa avere una chiave in più per comunicare, confrontarsi e sentirsi cittadini del mondo; farlo partendo dalla valorizzazione della propria comunità rende questo percorso ancora più ricco”.

Le iscrizioni sono aperte online attraverso il link dedicato al progetto (si veda nella programmazione Lerici Estate Kids):

Per informazioni:

Tel. 340 2973164

E-mail: educa.snc2006@gmail.com

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