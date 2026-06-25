Levanto, contributo di 35mila euro per interventi sul mercato coperto

Regione stanzia 235 mila euro di fondi nazionali a favore dei mercati rionali liguri. Assegnate a Regione Liguria con il decreto direttoriale del ministero delle Imprese e del Made In Italy del 7 ottobre 2025, le risorse saranno utilizzate per finanziare interventi di ammodernamento, ampliamento e riqualificazione strutturale, anche mediante interventi mirati all’efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale, di quattro mercati liguri, uno per provincia. Per lo Spezzino si tratta del mercato coperto comunale di Levanto, destinatario di 35.355 euro; completano il quadro il mercato orientale di Genova (89.566 euro), il mercato Hambury di Ventimiglia (70.710 euro), il mercato civico di Savona (40.069 euro). “Tali contesti sono stati individuati, oltreché per la loro funzione economica e di scambio, per essere – come previsto dall’articolo 33 della legge n.27/2023 – centri di aggregazione e di coesione cittadina caratterizzati da una vocazione turistica, culturale e artistica”, si legge in una nota della Regione.

“Un’opportunità che ci consentirà di riqualificare quattro presidi importanti del settore fieristico regionale – sottolinea Alessio Piana, assessore regionale allo Sviluppo economico e al Commercio -. Nei prossimi giorni approveremo, con decreto dirigenziale, l’invito con cui i Comuni presenteranno il cronoprogramma degli interventi e specificheranno termini e modalità con cui verranno concessi i contributi. Ringrazio le amministrazioni comunali e le associazioni di categoria per aver condiviso con noi un percorso che ci porterà a rinnovare l’immagine di alcuni dei nostri mercati rionali storici”.

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