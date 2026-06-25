Lo Spezia riparte: raduno tra due settimane, ritiro con incognita amichevoli e campagna abbonamenti sobria

La lunga attesa ha prodotto il ritorno di Guido Angelozzi, mossa capace di dare il senso di cesura e ripartenza anche nei confronti della piazza. Ma ora lo Spezia Calcio deve accelerare per impostare la nuova stagione e le cose da fare sono tante. Mentre si costruisce la squadra che lavorerà con il direttore e, parallelamente, si va verso qualche addio negli uffici per accordare la struttura alle necessità della serie C, entro un paio di settimane Via Melara dovrà licenziare il nome del nuovo allenatore, iniziare a rimodellare una rosa di cui rimarranno in davvero pochi, lanciare la campagna abbonamenti e stabilire date e dettagli del ritiro di Pontremoli.

Il raduno dei calciatori in città avverrà indicativamente a metà della seconda settimana di luglio, probabilmente non oltre mercoledì 8. Visite mediche per tutti e primi allenamenti sui terreni del centro sportivo di Follo, che ha già completato le manutenzioni straordinarie e su cui avverrà il debutto della nuova conduzione tecnica, per la scelta della quale Angelozzi si prenderà ancora qualche giorno. Di pari passo si punta ad arrivare a quell’appuntamento avendo già messo mano al parco giocatori, in particolare quelli che hanno un mercato nelle serie superiori. Tra i più in vista ci sono Aurelio, Mascardi, Hristov, Candela, Soleri e Cistana le cui cessioni potrebbero garantire un primo abbassamento del monte ingaggi e risorse dai cartellini.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com