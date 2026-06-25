Mäegassü finisce qui, gli organizzatori: “Increduli e amareggiati per decisione Comune e Pro Loco”

“Si interrompe non appena partito il festival Mäegassü, nell’incredulità degli organizzatori, degli artisti e dei tanti che, dal 2025 in particolare, seguono il progetto”. Si apre così un comunicato diffuso dalla direzione del festival riomaggiorese, partito lo scorso 12 giugno con una serata a Manarola. “Siamo increduli ed amareggiati per la decisione di revoca verso il nostro progetto, presa la settimana scorsa dal Comune di Riomaggiore e dalla Pro Loco – dicono ancora dalla direzione -. Il nostro festival non è solo rassegna di qualità – popolare, aperta, gratuita – ma soprattutto è anima del territorio. È stato costruito sin dal primo giorno nella collaborazione con abitanti, attività commerciali, Pro Loco. Ha coinvolto sin dal primo momento giovani e meno giovani, delle Cinque Terre e dello spezzino. Si è mosso, sempre, con l’attenzione richiesta dal luogo”.

“Il pretesto che ha portato alla decisione di fermare tutto: una rissa avvenuta qualche ora dopo la fine del primo appuntamento, unita probabilmente allo stupore per il grande afflusso – oltre 1000 partecipanti, di differenti età e background. Un numero nuovo e inaspettato”, si legge ancora nel comunicato. “In oltre 40 serate, realizzate da pilota sin dal 2024, mai si sono verificati episodi di violenza, eccesso, degrado, tanto che già da mesi le date proposte per il 2026 erano state accettate e confermate, come da tre anni, dalle Pro Loco – proseguono gli organizzatori -. Per questo, ancor più dispiace vedere che fatti che nulla c’entrano con Mäegassü siano associati ai nostri eventi e alle persone che lo realizzano o vi partecipano. Che criticità, onnipresenti e risolvibili, non siano state discusse, per tempo. Saremmo stati ‘laboratorio’ “.

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