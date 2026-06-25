Sarzana: per la riapertura del ponte di via Falcinello servirà almeno un’altra settimana

Il cantiere del ponte di via Falcinello a Sarzana è entrato nella fase conclusiva ma la riapertura al traffico dovrà attendere ancora, almeno tutta la prossima settimana visto che mancano le prove di carico sulla gettata di cemento, l’asfaltratura e i raccordi. L’ultimo cronoprogramma predisposto dalla Direzione dei lavori fissava infatti al 20 giugno la conclusione dell’intervento, termine ormai scaduto senza che l’opera sia stata ultimata. Cosa che non è sfuggita né ai residenti che da tempo attendono il completamento della nuova infrastruttura, né ovviamente a Palazzo Roderio con l’assessore Giorgio Borrini che sottolinea: “Noi abbiamo sollecitato l’apertura nel più breve tempo possibile, ora sta solo alla ditta”. Il Comune nei giorni scorsi ha infatti chiesto conto del mancato rispetto dell’ultimo termine previsto e – aggiunge ancora l’esponente della giunta Ponzanelli – “ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza dell’ultimo cronoprogramma dovrà essere giustificato” con l’Amministrazione pronta a chiedere penali in caso contrario. Il sollecito del Comune per la riapertura del traffico nel minor tempo possibile – anche con la possibilità di differire ad una fase successiva interventi di finitura che non pregiudichino le condizioni di sicurezza e agibilità – si inerisce anche nel rispetto delle scadenze del PNRR (per queste opere a fine settembre) con il rischio di possibili conseguenze per l’ente in caso di ritardi.

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