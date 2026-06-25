Tpl, Lega: “Decentramento solo a parole, tagli Amt inaccettabili”

Genova. “Le ultime decisioni aziendali e amministrative che prevedono, a partire dal primo luglio, lo stop a servizi storici e strategici come il Navebus, il Taxibus e le navette di quartiere rappresentano un colpo durissimo al tessuto sociale ed economico della nostra città. Siamo di fronte all’ennesima dimostrazione di come le promesse elettorali sul decentramento si siano rivelate del tutto vane”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali della Lega a Genova, Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua.

“Siamo profondamente preoccupati e contrariati da questa pesante sforbiciata al trasporto pubblico locale. Cancellare, dopo 19 anni, il collegamento via mare del Navebus significa isolare il Ponente e il Centro, privando i genovesi e i turisti di un’alternativa ecologica e fondamentale, proprio in uno dei periodi di maggiore utilizzo da parte dei visitatori in città. Altrettanto grave è l’addio al Taxibus, il servizio a chiamata, e lo stop alle linee interne, come la navetta sperimentale di via Vesuvio al Lagaccio”.

» leggi tutto su www.genova24.it