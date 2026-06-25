Treni, cantieri sulla Roma – Pisa: ripercussioni anche sulle linee della Liguria

Genova. Dal pomeriggio del 25 giugno alle ore 23:00 del 28 giugno 2026, per lavori di manutenzione programmata tra Montalto di Castro e Tarquinia, alcuni treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), Intercity, Intercity Notte e Frecce subiscono variazioni d’orario, limitazioni di percorso, cancellazioni e programmazione con bus.

I treni Frecciabianca Roma – Genova e Roma – Milano via Civitavecchia e i treni Frecciarossa Roma – Torino via Civitavecchia subiscono variazioni di percorso con cancellazione delle fermate di Livorno C.le, Cecina, Campiglia M.ma, Orbetello, Grosseto e Civitavecchia; alcuni fermano a Roma Tiburtina e Firenze Campo Marte. I treni Frecciargento Genova – Roma via Firenze C.M. 8551 e 8583 sono cancellati i giorni 26, 27 e 29 giugno; i treni Frecciargento Roma – Genova via Firenze C.M. 8556 e 8596 sono cancellati i giorni 25, 26 e 28 giugno.

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