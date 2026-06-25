Una maglia dello Spezia col dieci per omaggiare la memoria di Paolo Faconti

Un momento di grande emozione e significato ha caratterizzato l’ultima edizione di “Incontriamoci”, l’aperitivo-evento di networking organizzato da Confindustria La Spezia per favorire relazioni, confronto e collaborazione tra imprenditori e rappresentanti del territorio. A margine dell’iniziativa, Confindustria La Spezia, Ance La Spezia e Spezia Calcio hanno infatti voluto rendere omaggio alla memoria di Paolo Faconti, storico direttore delle due associazioni, recentemente scomparso, attraverso la consegna di una maglia ufficiale dello Spezia Calcio personalizzata con il numero 10 e il suo nome. “Un gesto simbolico ma carico di significato, pensato per ricordare una figura che per molti anni ha rappresentato un punto di riferimento per il sistema imprenditoriale spezzino, contribuendo con competenza, passione e straordinario spirito di servizio alla crescita delle imprese e delle associazioni che ha guidato – si legge in una nota sull’iniziativa -. La maglia numero 10, tradizionalmente riservata ai protagonisti e ai leader in campo, vuole rappresentare il ruolo che Paolo Faconti ha saputo interpretare nella vita associativa del territorio: quello di una persona capace di unire, costruire relazioni e accompagnare con visione e concretezza lo sviluppo della comunità economica locale. L’iniziativa testimonia il legame che unisce il mondo delle imprese, quello delle costruzioni e la principale realtà sportiva cittadina, accomunati dal desiderio di conservare e valorizzare il ricordo di una persona che ha lasciato un segno indelebile nella storia recente della Spezia”.

“Paolo Faconti ha rappresentato per molti di noi molto più di un direttore – ha dichiarato Alessandro Laghezza, presidente di Confindustria La Spezia – È stato un punto di riferimento umano e professionale, una persona capace di mettere sempre al centro le imprese, il territorio e le relazioni tra le persone. La maglia numero 10 che oggi Confindustria La Spezia, Ance La Spezia e Spezia Calcio hanno voluto dedicargli rappresenta simbolicamente il ruolo che ha avuto nella nostra comunità: quello di un leader silenzioso, autorevole e generoso, che ha saputo costruire squadra, creare opportunità e lasciare un’eredità di valori che continuerà ad accompagnarci. Questo omaggio è un segno di affetto, gratitudine e riconoscenza nei confronti di una persona che ha dedicato una parte importante della propria vita alla crescita del sistema imprenditoriale spezzino».

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