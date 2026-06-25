US Albenga, l’avvocato di Calabrese replica a Il Fatto Quotidiano: “Famiglia di irreprensibile condotta civile”

“Il sig. Francesco Calabrese rende noto che provvederà a tutelare la propria onorabilità e reputazione in ogni competente sede giudiziaria, civile e penale”. Non si è fatta attendere la replica dell’avvocato Riccardo Villa, a cui la famiglia Calabrese ha affidato la propria comunicazione, all’articolo comparso su Il Fatto Quotidiano in cui si racconta la vicenda dell’acquisizione del marchio US Albenga per 183.000 euro e si cita un contatto indiretto tra Francesco Calabrese e soggetti con presunti legami con la ‘ndrangheta.

In particolare, l’articolo parla di un progetto portato avanti per un forno crematorio, poi stoppato, in cui oltre a Calabrese sarebbe stata coinvolta una persona che in altre circostanze avrebbe avuto contatti con organizzazioni illecite. L’articolo precisa comunque che Calabrese non ha nulla a che fare con attività di stampo mafioso.

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