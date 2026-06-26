Al Teatro Nazionale di Genova la campagna abbonamenti parte alla grande: già sottoscritti oltre 1000 abbonamenti

Genova. La campagna abbonamenti in promozione estiva del Teatro Nazionale di Genova supera il traguardo dei 1000 abbonamenti in sole due settimane. Un risultato importante e una vivida testimonianza di fiducia che conferma l’entusiasmo del pubblico per la nuova stagione appena svelata.
Una stagione ricca, come sempre eterogenea, che verrà inaugurata l’8 ottobre da Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, nella immaginifica regia di Davide Livermore e che tra ottobre e maggio presenta 75 spettacoli. Tra i più attesi People Place & Things, prima regia teatrale di Pierfrancesco Favino, con un cast in cui spicca Anna Ferzetti; il ritorno di Umberto Orsini che in Prima del temporale ripercorre la sua sfavillante carriera; quello di Stefano Massini che ne Lo zar, con la sua coinvolgente narrazione racconta l’ascesa di Vladimir Putin.