Boccia paralimpica, due medaglie di bronzo per l’Alba Docilia alla gara nazionale di Settimo Torinese

Settimo Torinese. Un fine settimana destinato ad entrare nella storia della boccia paralimpica ligure e, soprattutto, dell’ASD Atletica Alba Docilia, attualmente unica società della Liguria a praticare e promuovere questa disciplina.

Alla gara nazionale di boccia paralimpica disputata al Pala Kennedy di Settimo Torinese e organizzata dall’ASD Bocciamole di Torino, il sodalizio albisolese si è presentato con tre atleti: il veterano Simone Sidoti, impegnato nelle competizioni dal 2023, il giovane Marco Sanciolo, protagonista nelle recenti gare interregionali di Mairano e San Giuliano Terme dopo l’avvio dell’attività agonistica nell’ottobre 2025, e Riccardo Barbieri, al debutto assoluto in una competizione ufficiale.

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