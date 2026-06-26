Caporalato nel cantiere della diga a Vado Ligure, Bucci: “Contento per l’inchiesta, chi si comporta male deve pagare”

Liguria. “Sono contento che sia successo. Chi si comporta male deve essere ovviamente segnalato e, soprattutto, deve pagarne le conseguenze“. Così Marco Bucci, presidente ligure e commissario straordinario per la nuova diga foranea del porto di Genova, commenta l’inchiesta dei carabinieri per presunto caporalato nei cantieri per la costruzione dei cassoni dell’opera che ha portato a otto arresti.

“Questo accade perché abbiamo protocolli di legalità che danno la possibilità di individuare queste cose – prosegue Bucci -. Non siamo noi che facciamo le indagini, sia ben chiaro, però abbiamo un protocollo che serve per aiutare ad arrivare a questo obiettivo. È lo stesso che abbiamo usato per il ponte San Giorgio, che usiamo anche per il tunnel, per il bacino di Sestri Ponente”.

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