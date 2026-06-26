Casella e Paola (Alassio di tutti): “Scuolabus scomparso al campo solare, chiediamo ripristino immediato”

Alassio. Jan Casella e Lorenza Paola, consiglieri comunali di “Alassio di tutti”, chiedono al Comune di ripristinare il servizio di scuolabus per il campo solare da casa a scuola (e ritorno) “prima annunciato e poi cancellato dall’amministrazione alassina”.

“Le famiglie alassine hanno iscritto i figli al campo solare e nel modulo era richiesto di indicare la fermata di salita e di discesa dallo scuolabus per raggiungere la scuola al mattino e per tornare a casa al pomeriggio”, spiegano Jan Casella e Lorenza Paola.

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