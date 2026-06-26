Chiavari: “La politica non interferisca nella sanità e sulle nomine”

Da Stefano Chiesa, Dirigente Fials sanità Levante – Tigullio

In questi giorni concitati sul fronte sanità e riorganizzazione territoriale nonchè rete ospedaliera continuiamo a leggere articoli di stampa di varie testate con dovizia di nomi e cognomi più o meno deputati o in pectore o quasi sull’orlo della nomina giustappunto in questa o quell’Area sanitaria , in questo o quel ruolo di direzione ospedaliera con altrettanti riferimenti partitici e nomi e cognomi di esponenti politici a vario livello ( ” in quota ” di questo o quel partito , ” sponsor ” di questo o quel politico di turno ..etc. – Tutto ciò viene velatamente, neanche più di tanto , palesato a mezzo stampa se non andiamo errando e se abbiamo letto bene ovviamente ..magari il caldo può giocare brutti scherzi alla vista .. lasciamo quindi uno spiraglio al ragionevole dubbio dei sensi eventualmente obnubilati dall’afa .. mettiamola così per alleggerire tutta la querelle e che possa scemare in completa serenità e con buona pace di tutti ) Lasciate ai Manager sanità queste decisioni fondamentali e strategiche per la salute ed il futuro di noi tutti cittadini utenti , pazienti , clienti..nonchè contribuenti , grazie .

Ebbene , come Sindacato , come sigla sindacale Fials Levante – Tigullio – visto che molti di questi nomi riguardano spesso quest’Area sanitaria ci sentiamo in dovere di ribadire : ma non si era detto da sempre che la politica doveva rimanere , per il bene comune e a maggior ragione , fuori dalle nomine dei professionisti dirigenti – direttori della sanità ?? E questo per il semplice motivo che il mondo sanitario conosce bene i propri punti di forza e le proprie punte di diamante in risorse umane per quel o codesto ruolo sia esso di dirigenza , sia esso di specialistica , sia esso di ..di..di.. ??

Stiamo sdoganando troppo a nostro avviso questo modus operandi , troppo questa forma mentis, troppo.. !!

Non può funzionare , davvero , la politica si occupi delle Leggi ad hoc , dei finanziamenti , di implementare i sistema welfare , di rendere appetibile , ancora desiderabili, professioni quali ad esempio il medico o l’infermiere . Si occupi di far in modo che la Sanità sia sempre meno a macchia di leopardo tra regioni e territori , si occupi rendere maggiormente omogeneo il tessuto Servizio sanitario pubblico nazionale ( e privato convenzionato ) . Si occupi del giusto equilibrio tra servizio pubblico e privato, vantaggioso e proficuo per entrambe e per il bene delle Persone seguite .

Non perdiamo completamente il comune senso del pudore di fronte a tematiche quali la sanità , l’istruzione , la formazione , l’educazione sanitaria , etc. etc.

Non caschiamo più in questa disdicevole trappola che a lungo termine potrebbe addirittura ridurre il consenso anche per coloro i quali pensano o possono pensare sia simbolo di ” potere ” tra virgolette. Non ci caschiamo , rimaniamo “alti” , aulici , giusti nella giustezza delle scelte delicate, equi .

Inoltre , noi Fials del Tigullio , arrivati a questo punto saremmo per tre Aree Sanitarie Liguri : 1 a Ponente , una Centrale con la C maiuscola e una a Levante , anche perché , avendo optato per una Asl unica regionale e una Aom metropolitana ( Azienda Ospedaliera Metropolitana ) ligure potrebbe quasi risultare una contraddizione in termini mantenere comunque 5 Aree sanitarie .

Per conchiudere : basta con le ingerenze della politica locale, regionale e/o nazionale sulle nomine dei Dirigenti della Sanità , basta per favore !

Lasciate decidere Bordon con le dovute consultazioni degli addetti ai lavori in sanità, decida il super manager che hanno voluto, va bene, ma a questo punto lasciatelo lavorare liberamente visto che è a carico delle risorse pubbliche ergo di tutti noi, grazie mille grazie e buon lavoro a tutti, indistintamente, a tutti!

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