Consiglio comunale di Ameglia ha approvato lo schema di convenzione del nuovo Ambito Territoriale Sociale

Il Consiglio comunale di Ameglia nella seduta di mercoledì scorso 24 giugno ha approvato all’unanimità lo schema di convenzione che disciplina il funzionamento dell’Ambito Territoriale Sociale Val di Magra, passaggio che segue il via libera espresso dalla Conferenza dei Sindaci nei giorni scorsi.

L’atto rappresenta il punto di partenza del nuovo assetto organizzativo previsto dalla programmazione regionale e consentirà di proseguire il percorso di coordinamento dei servizi rivolti alle fasce più fragili della popolazione. La convenzione, tuttavia, entrerà in vigore dal prossimo gennaio.

Attraverso l’Ambito, secondo quanto previsto dalla convenzione, verranno programmati e gestiti interventi a sostegno di famiglie, anziani, minori, persone con disabilità e cittadini in condizioni di difficoltà, nell’ambito delle linee guida fissate dal Piano Sociale Integrato Regionale 2024-2026.

Con l’approvazione della convenzione, il Comune conferma quindi la volontà di continuare a operare all’interno di una programmazione condivisa, con l’obiettivo di garantire continuità ai servizi e risposte sempre più efficaci ai bisogni del territorio

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