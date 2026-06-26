“Dalla Spezia emigrano più giovani di qualsiasi città del nord”, i dati Istat approdano in consiglio comunale

La Spezia è la città del nord Italia che ha perso la più alta percentuale di giovani tra il 2019 e il 2024. Lo spopolamento giovanile del capoluogo provinciale, registrato di recente dall’Istat nel suo report periodico, approda in consiglio comunale portato dalla consigliera Gabrielle Crovara di Italia Viva che ha chiesto al sindaco Peracchini e alla sua giunta di ragguagliare su questo preoccupante fenomeno. “La perdita di giovani rappresenta una delle principali emergenze demografiche ed economiche del nostro territorio – sottolinea Crovara -. Quando i ragazzi e le ragazze sono costretti a lasciare la propria città per trovare opportunità lavorative migliori, stipendi più adeguati o servizi più efficienti, il danno riguarda l’intera comunità, e leggere sulla stampa che la Spezia è definita la Cenerentola del Settentrione è una cosa allarmante”.

Secondo i dati Istat nel quinquennio 2019-2024 la città avrebbe registrato diminuzione del 7,5% dei residenti nella fascia di età compresa tra i 18 e i 35 anni, un dato superiore alla media regionale ligure e a tutto il resto del nord Italia. L’interrogazione presentata a Crovara chiede all’amministrazione Peracchini di fornire dati aggiornati agli ultimi mesi sul saldo migratorio giovanile e di illustrare le iniziative messe in campo per contrastare il fenomeno, “con particolare riferimento all’occupazione qualificata, al sostegno dell’imprenditoria under 35, alle politiche abitative e agli incentivi per favorire il ritorno dei giovani laureati”.

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