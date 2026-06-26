Dallo yoga alla pedalata in e-bike, dalla gastronomia locale alle campane tibetane: “Festival del Benessere” sabato a Sesta Godano

Il Comune di Sesta Godano invita cittadini e visitatori a partecipare al Festival del Benessere, in programma domani, sabato 27 giugno, dalle 10.00 alle 20.00, al parco comunale Sandro Pertini, a ingresso libero. “L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere il benessere psicofisico, uno stile di vita sano e la riscoperta del patrimonio naturalistico del territorio – si legge in una nota -, offrendo un ricco programma di attività gratuite rivolte a tutte le età”. Nel corso della giornata sarà possibile partecipare a lezioni di yoga, pilates, tai chi e danza, a una camminata tra il borgo e le Vie Vecchie, a una pedalata in e-bike e a laboratori di arte terapia dedicati ad adulti e bambini. Non mancheranno momenti dedicati al rilassamento, come trattamenti olistici, campane tibetane e bagno di suoni. Il festival ospiterà inoltre produttori del territorio, banchi di artigianato, specialità gastronomiche e spazi dedicati allo sport e al tempo libero. La giornata si concluderà con musica dal vivo e apericena.

“Con il Festival del Benessere vogliamo offrire un’occasione di incontro che unisca salute, natura, cultura e socialità. Il parco Sandro Pertini diventerà per un giorno uno spazio aperto a tutti, dove prendersi cura di sé, conoscere le realtà del territorio e trascorrere del tempo di qualità in un ambiente accogliente e immerso nel verde”, dichiarano dall’amministrazion comunale, la quale rivolge un sentito ringraziamento a tutte le associazioni, ai professionisti, ai volontari e agli operatori che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento.















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