Donare il sangue, gesto da supereroi di tutti i giorni: lo Spiderman savonese per la campagna della Regione

Liguria. Parte la nuova campagna di comunicazione della Regione Liguria per promuovere la donazione di sangue e plasma durante il periodo estivo. Il protagonista è ancora una volta Mattia Villardita, il volontario savonese impegnato da anni in numerose attività sociali, che veste i panni di Spiderman.

Quest’anno al suo fianco ci sono alcuni personaggi pubblici che hanno scelto di sostenere la campagna e rivolgere un invito ai cittadini liguri a compiere il gesto della donazione. Nella prima clip insieme a Spiderman compaiono il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis.

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