Inceneritore, scatta la mobilitazione dei comitati: “Ipoteca sul futuro economico e ambientale dei territori”

Genova. Un fronte compatto formato da ben 50 tra comitati, associazioni e circoli territoriali torna ad alzare la voce contro l’ipotesi di costruzione del nuovo inceneritore ligure, voluto da Regione Liguria per chiudere il ciclo dei rifiuti. Con il claim “Genova non si brucia”, la Rete Genovese dei comitati e delle associazioni, in coordinamento con la Rete Liguria Bene Comune, ha lanciato un nuovo appello alla politica, promuovendo una nuova mobilitazione in vista del prossimo Consiglio Comunale dove si tornerà a parlare della possibilità da parte di Amiu di partecipare al bando regionale.

L’obiettivo è chiarito nel comunicato stampa diffuso in queste ore: fare pressione sulla giunta ligure e sui vertici dell’azienda affinché palazzo Tursi decida di non partecipare alla gara regionale per l’impianto. Secondo il documento diffuso dalla Rete Genovese, l’inceneritore — oltre a richiedere dai 5 ai 6 anni per la costruzione — rappresenta una vera e propria “ipoteca sul futuro economico e ambientale dei territori”. “Chi aderisce al progetto inceneritore sarà vincolato per un pari periodo a fornire quote costanti di rifiuti per garantirne l’ammortamento – si legge nel materiale diffuso dai comitati – Se tali rifiuti non saranno disponibili, sarà il Comune a pagare comunque. Quello che pagheremo noi, per 30 anni, nelle nostre bollette”.

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