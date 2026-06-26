La rabbia degli ambulanti di viale Garibaldi: “La chiusura anticipata dimezza gli incassi, pronti a un altro ricorso”

Un gruppo di ambulanti, oltre 40, presenterà un nuovo ricorso per la chiusura anticipata del mercato del venerdì di Viale Garibaldi. La decisione è stata presa oggi pomeriggio, al termine di una breve assemblea alla quale ha partecipato un gruppo di operatori appena terminato lo smontaggio attorno alle 16. Al mercato del venerdì, da un paio di settimane e con l’ordinanza del Comune della Spezia, si respira un’aria diversa e un po’ preoccupata. A pesare per tutti sono il dimezzamento dell’incasso a fine giornata e le condizioni climatiche nelle fasi di smontaggio: nelle ore più calde, tra le 13.30 e le 14.30. Resta anche il problema delle autovetture parcheggiate in alcuni stalli all’arrivo degli operatori. La nuova disposizione, in vigore fino al 15 settembre, non coglie il favore di alcuni clienti. L’istantanea arriva da un giro fatto al mercato nella giornata di oggi: mentre i commercianti liberano in fretta e furia le proprie postazioni, qualche cliente arriva spaesato, turisti compresi che si fermano a guardare la merce che però non possono acquistare perché la vendita è già sospesa.

Tra i banchi del mercato si alternano lo sconcerto e la preoccupazione degli addetti ai lavori. Alessandro Benvenuto spiega infatti che “da questo momento in poi non posso più fare una vendita. Anche se riuscissi a sistemare tutto entro le 16, sarei sanzionabile perché per il Comune della Spezia la vendita deve cessare. Per noi questa è una fase di stand-by: durante l’estate aspettiamo le 16.30 o le 17, quando i turisti di ritorno dalle Cinque Terre passano a fare acquisti. Mandarci via in una fascia oraria indicata come rischiosa per il caldo, costringendoci invece a fare lo sforzo fisico dello smontaggio, diventa un problema. È come se un cameriere nei dehors delle Cinque Terre dicesse ai clienti di alzarsi perché deve ritirare i tavoli. La riduzione dell’orario ci penalizza molto, dato che siamo microimprese legate alla stagione. Questo è diventato un mercato turistico: la stazione è sempre piena di persone che al rientro dalla spiaggia comprano da noi. Interrompere l’attività prima delle 19 ci provoca un grosso danno, la settimana scorsa l’incasso si è dimezzato. Lavoriamo su due fasce, dalle 11 alle 15 e dalle 16.30 alle 19: senza la seconda siamo fregati. L’amministrazione non ha voluto interloquire con la categoria: ha emesso una prima delibera di chiusura, contro cui abbiamo fatto ricorso, e questa mattina ne ha pubblicata un’altra sull’albo pretorio che ci costringerà a impugnare anche questa. Vorremmo soluzioni condivise, ma sembra un accanimento. Faccio questo lavoro dal 1993, ho 66 anni e mi sento umiliato. Ho sempre mantenuto la mia famiglia in modo decoroso, come tanti colleghi. Ora ci impongono di andare via per tutelare la nostra salute, ma viene il dubbio che dietro ci siano altri interessi, come la gestione dei parcheggi che in città è un problema da sempre”.

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