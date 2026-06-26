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Economia

Liguria al Cisce di Pechino, oltre 500 contatti con aziende al padiglione

Liguria al Cisce di Pechino, oltre 500 contatti con aziende al padiglione

Generico giugno 2026

Hong Kong. Oltre 500 contatti con aziende nel padiglione Liguria, circa 200 imprenditori e 12 tour operator cinesi incontrati, decine di articoli sulla stampa cinese dedicati alla partecipazione della Regione al CISCE, una delegazione istituzionale e imprenditoriale rappresentativa dell’intero sistema Liguria: è questo il primo bilancio della partecipazione della Liguria alla quarta edizione del China International Supply Chain Expo (CISCE), dove la Regione è stata protagonista in qualità di ospite d’onore.

La presenza a Pechino ha permesso alla Liguria di portare direttamente in Cina il proprio modello economico e logistico, valorizzando il ruolo dei porti, delle imprese, della ricerca, dell’innovazione e dei servizi come piattaforma di connessione tra Europa, Mediterraneo e Asia.

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