“Militarizzare la società o costruire la pace?”, presidio lunedì in piazza Mentana

Rete spezzina Pace e Disarmo invita la cittadinanza a partecipare al 187° presidio “Se vogliamo la Pace prepariamo la Pace”, in programma lunedì 29 giugno alle 18 in piazza Mentana, con tema “Militarizzare la società o costruire la Pace?”.

“Il ministro Crosetto nei due disegni di legge che stanno prendendo forma punta a superare il modello dell’esercito professionale – si legge nel comunicato diffuso dalla Rete per presentare il presidio -. Il primo disegno di legge non reintroduce la leva obbligatoria, ma va costruendo una forza multilivello, pensando a un sistema di riserve operative. Il personale in congedo sarebbe vincolato per 5 anni a una disponibilità diretta. Il bacino da cui attingere sarebbe chiaramente quello dei giovani ed è previsto un sistema di compensi premi e decontribuzioni, che rappresentano un salto verso la militarizzazione della società. Si diffonderebbe anche tra le giovani generazioni la convinzione che la preparazione armata sia l’unica forma di difesa e che i conflitti si risolvono con la guerra. Il secondo disegno di legge si occupa dell’organizzazione strutturale delle forze armate, prevedendo in primo luogo la centralizzazione del comando. Tutto questo comporterà un indebolimento del controllo parlamentare e delle amministrazioni competenti: con uno spostamento dal principio del controllo democratico alla disponibilità militare operativa continua”.

“Mentre si va verso una società sempre più militarizzata, la domanda che tutti dovremmo porci non è quante riserve mobilitare ma quale idea di sicurezza vogliamo costruire – prosegue il comunicato della Rete spezzina Pace e Disarmo -. La Rete italiana Pace e Disarmo, insieme a Sbilanciamoci e alla Conferenza nazionale enti di Servizio civile rilancia ovunque un sostegno allargato alla legge di iniziativa popolare ‘Un’altra difesa è possibile’: è in corso una raccolta firme, e firmando potremo concretamente scegliere quale idea di sicurezza vogliamo per il nostro Paese. Il testo di legge prevede un dipartimento per la Difesa civile non armata e nonviolenta, il potenziamento e il coordinamento del servizio civile, i corpi civili di pace e un istituto di ricerca per la pace e il disarmo: un modello completamente diverso ed alternativo, al cui interno tutti i cittadini e soprattutto i giovani diventerebbero protagonisti nel costruire una società che non si fondi sulla violenza e che potrebbe davvero vedere finalmente completamente attuato l’art. 11 della nostra Costituzione: il ripudio della guerra. Servono 50 mila firme per portare questa proposta in Parlamento. Invitiamo tutte e tutti a firmare, perché questa alternativa diventi realtà”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com