Pegli, inaugurata la nuova area verde nell’ambito del progetto “Le radici dello sport”

Genova. Si è svolta questo pomeriggio, presso il Giardino di Villa Centurione Doria a Pegli, l’inaugurazione della quarta e ultima area verde realizzata grazie al progetto “Le Radici dello Sport”, iniziativa promossa nel 2025 per celebrare il riconoscimento di “Liguria Regione Europea dello Sport 2025”, alla presenza del vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro.

“Il 2025 è stato un anno straordinario per la nostra regione, ricco di soddisfazioni e capace di rafforzare ulteriormente il ruolo della Liguria come destinazione sportiva di rilievo internazionale – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro. – Il riconoscimento di ‘Migliore Regione Europea dello Sport’ è stato possibile anche grazie ai tanti appuntamenti che hanno caratterizzato il nostro programma. Desideriamo esprimere gratitudine a tutte le società sportive che hanno organizzato eventi sul territorio: attraverso “Le Radici dello Sport” lo facciamo con un gesto simbolico che unisce sport e sostenibilità ambientale e, oggi, coroniamo questo percorso lasciando un’eredità destinata a crescere nel tempo e a custodire il ricordo di un anno davvero speciale”.

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