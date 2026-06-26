Recco, sopralluogo del presidente Bucci ai cantieri della piscina di punta Sant’Anna e del nuovo ponte per il casello

Recco. Sopralluoghi del presidente della Regione Liguria Marco Bucci e dell’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone a Recco ai lavori della nuova piscina di Punta Sant’Anna insieme al sindaco Carlo Gandolfo e, a seguire, al cantiere per la sostituzione del ponte di raccordo al casello autostradale tra via Pisa, via dei Fieschi e via Roma con la realizzazione di una nuova rotatoria.

“Regione Liguria ha scelto di investire con convinzione su due opere che consideriamo strategiche per il futuro di Recco – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Da una parte un intervento infrastrutturale che renderà più sicuro ed efficiente uno dei principali nodi di accesso alla città, migliorando la viabilità e riducendo il rischio idraulico, dall’altra il completo rilancio della piscina di Punta Sant’Anna, un impianto che non sarà soltanto un servizio moderno a disposizione dei cittadini e dei giovani che si avvicinano allo sport, ma rappresenterà anche un investimento sull’identità stessa di Recco. Qui è nata e cresciuta la storia della Pro Recco, una delle società sportive più titolate al mondo, che grazie a questa struttura potrà tornare definitivamente a disputare le proprie competizioni nella sua casa. Sostenere questi progetti significa investire nella sicurezza, nella qualità della vita e in un patrimonio sportivo e culturale che rende Recco conosciuta ben oltre i confini della Liguria”.

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