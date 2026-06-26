Recco: “Storie di Stelle”, incontro sulla migrazione

Questa sera a Recco, a cura delle associazioni “Le Arcate” e “Treno di Carta”, presentazione del libro “Storie di Stelle”. Un gruppo affiatato, partecipe e informato, ha preparato e proposto brevi, incisive riflessioni sulla tragedia, lontana da noi, della migrazione. Non solo sul dolore del vissuto lontano, ma anche sul futuro che spesso li attende. In via 4 Novembre, davanti alla libreria Capurro, il pubblico, poco numeroso ma interessato, ha usufruito di una imperdibile piccola manifestazione.

(Foto E.V.)

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