‘Santa in Giallo”: oggi la presentazione alla Feltrinelli di Genova

Santa Margherita Ligure si prepara a vivere una settimana intera in giallo. Non più soltanto un concorso letterario, ma un festival diffuso, capace di coinvolgere luoghi, associazioni, commercianti, biblioteca, cinema, teatro, musica, arte, scuole, lettori e realtà culturali del territorio. La seconda edizione di Santa in Giallo verrà presentata questa mattina, venerdì 26 giugno, alla libreria Feltrinelli di Genova. Il concorso è entrato nella fase decisiva con la presentazione dei 30 semifinalisti, 15 per i romanzi editi e 15 per i romanzi inediti, e con un programma che dal 20 al 27 settembre porterà la città dentro un racconto collettivo fatto di misteri, indagini, incontri, spettacoli e partecipazione.

Il dato numerico conferma la crescita del progetto. L’edizione 2026 supera complessivamente i 200 iscritti nelle diverse sezioni, comprese la parte adulti, Santa in Giallo Junior, i racconti e le ricette in giallo, le cui iscrizioni restano aperte fino al 30 giugno. Tra gli autori figurano nomi già affermati della narrativa italiana, grandi gruppi editoriali nazionali, case editrici indipendenti, realtà emergenti e nuove voci. Santa in Giallo si presenta così come un punto d’incontro tra editoria strutturata, autori professionisti, nuovi percorsi editoriali e lettori.

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