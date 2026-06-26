Savona. Al via il progetto accoglienza “MuSa” e Ufficio Informazione Turistica per la creazione di un nuovo Point nel cuore della città. Approvata la nascita di un nuovo punto di accoglienza, in sinergia con lo IAT della Darsena, che potenzierà l’offerta turistica e culturale valorizzando le realtà museali savonesi.

“All’interno della valorizzazione delle emergenze culturali della città, una delle azioni strategiche è rappresentata proprio dalla creazione di un nuovo Point di accoglienza museale e turistica nel cuore di Savona potenziando, al contempo l’intero patrimonio cittadino che, partendo dai Musei Civici collaborerà con tutte le realtà museali savonesi – spiega l’assessore alla cultura del Comune di Savona, Nicoletta Negro – Oggi l’unico ufficio IAT è ubicato in Darsena nei pressi del Terminal Crociere promosso nell’ambito di un accordo con AdSP e Costa Crociere in ragione dell’elevato numero di crocieristi in transito a Savona. Nonostante la limitata distanza con il centro storico, è emersa l’opportunità di realizzare un punto informativo nel centro storico, dove hanno sede le principali attrazioni culturali e dare in questo modo risposta ai turisti che non appartengono ai flussi delle crociere”.

» leggi tutto su www.ivg.it