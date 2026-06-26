Show di Brumotti ad Andora, Calizzano in Festa, Luceto “A Tutta birra” e Cengiadi: weekend ricchissimo di appuntamenti da non perdere

Savonese. L’estate entra sempre più nel vivo e di conseguenza anche il ricchissimo calendario di manifestazioni ed eventi di tutta la provincia. Saranno tantissimi gli appuntamenti da non perdere a cominciare dalla Festa di inizio estate a Calizzano e lo show di Bike Freestyle con Vittorio Brumotti ad Andora. Per gli amanti dello sport c’è anche il ritorno delle Cengiadi, mentre per chi ama la birra l’appuntamento è a Luceto con il “Summer Fest”. A Ceriale torna il Mercato Riviera delle Palme, a Quiliano la Festa dell’Albicocca, infine ad Albissola c’è il secondo appuntamento della rassegna Parole Ubikate in mare con Massimo Franco. Ma ora entriamo nel dettaglio degli eventi da non perdere.

FESTA DI INIZIO ESTATE A CALIZZANO

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