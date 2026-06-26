Sottopasso di Brin, la svolta: interdizione solo con allerta rossa. Salis: “Risposta concreta ad un problema storico”

Genova. La sindaca Silvia Salis, su proposta dell’assessore a Opere infrastrutturali e strategiche, Lavori pubblici e Protezione Civile Massimo Ferrante, ha revocato l’ordinanza che obbligava la chiusura del sottopasso di Brin, a Certosa, già in caso di allerta meteo gialla.

D’ora in avanti, dunque, il traffico veicolare e pedonale sarà interdetto solo in caso di allerta meteo rossa, analogamente a tutti gli altri sottopassi cittadini. Durante le allerte meteo gialle, nei pressi del sottopasso di Brin sarà previsto un presidio dinamico di Polizia Locale, che diventerà fisso in allerta arancione.

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