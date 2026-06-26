Taglio del nastro per “Liguria da bere”, in corso Cavour oltre duecento etichette in degustazione

Taglio del nastro questo pomeriggio per la 19ª edizione di “Liguria da Bere”, rassegna dedicata ai vini Doc e Igt che porta in degustazione alla Spezia, in corso Cavour, le oltre 200 etichette dei produttori di tutta la regione. Numerosi i visitatori, tra residenti e turisti, che già dalle prime ore hanno fatto tappa alla rassegna, che propone in totale 57 stand. Otto i vini Doc liguri (‘Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà’, ‘Colli di Luni’, ‘Colline di Levanto’, ‘Golfo del Tigullio – Portofino’, ‘Ormeasco di Pornassio’, ‘Riviera Ligure di Ponente’, ‘Rossese di Dolceacqua’, ‘Val Polcevera’), quattro i nettari Igt (‘Colline del Genovesato’, ‘Colline Savonesi’, ‘Liguria di Levante’, ‘Terrazze dell’Imperiese’). La rassegna, in programma fino a domenica, è attiva dalle 18 alle 24. Bicchiere degustazione e sacca più 3 degustazioni: 10 euro; solo degustazione: 3 euro; bicchiere degustazione e sacca: 5 euro.















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