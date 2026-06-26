Taglio Navebus, Civ Riviera di Pegli: “Una decisione che penalizza il ponente”

Genova. Il Civ Riviera di Pegli, anche attraverso il raccordo con Confcommercio Genova, esprime forte preoccupazione per la sospensione del servizio Navebus a partire dal primo luglio, nell’ambito delle misure di razionalizzazione previste dal piano di risanamento di Amt.
“Il Navebus non rappresenta soltanto un collegamento di trasporto pubblico: per Pegli è un’infrastruttura identitaria, turistica e commerciale, capace di unire il Ponente al centro città attraverso il mare, valorizzando una delle vocazioni più naturali del nostro territorio”, si legge nella nota del Civ.